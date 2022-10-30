Kütahya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında meydana geldi. Ayhan Erol yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole uçtu.Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayhan Erol ile Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.