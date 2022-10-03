Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 45 tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmete girmeye devam ediyor.Öte yandan yapımı süren hastanelerde ise çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Ordu'da yükseliyor.Bölgede en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.900 yatak kapasiteli hastanenin kaba inşatı yüzde 45 oranında tamamlandı.Yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan hastanenin, önümüzdeki yıl hizmete girmesi hedefleniyor.Öte yandan hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açma çalışmaları sürdürülüyor.Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.İHA'nın aktarımına göre; kent sakinleri bölgede böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi.Yapılan çalışmaların tamamlandığında insanların artık farklı illerdeki hastanelere gitmeyeceğini belirten vatandaşlar, inşaatın hızlı bir şekilde devam etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.