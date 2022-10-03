  • USD: 18,54 - 18,57
  • EURO: 18,15 - 18,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 45 tamamlandı

250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesine 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak. Bölgede ihtiyaç duyulan hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Ekleme: 3.10.2022 - 17:24 Güncelleme: 3.10.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 45 tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmete girmeye devam ediyor.

Öte yandan yapımı süren hastanelerde ise çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Ordu'da yükseliyor.

İnşaat çalışmaları yüzde 45 tamamlandı
Bölgede en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

900 yatak kapasiteli hastanenin kaba inşatı yüzde 45 oranında tamamlandı.

2023 yılında hizmete girecek
Yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan hastanenin, önümüzdeki yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

Öte yandan hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açma çalışmaları sürdürülüyor.

8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak
Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

İHA'nın aktarımına göre; kent sakinleri bölgede böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların tamamlandığında insanların artık farklı illerdeki hastanelere gitmeyeceğini belirten vatandaşlar, inşaatın hızlı bir şekilde devam etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.
İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar
Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
'İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelleniyor' yalanı böyle çöktü... Havalimanı metro hattı İBB’ye devredildi
Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar
Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da! Flaş açıklamalar
AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi 'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu'na İBB Kariyer gerçeğini hatırlattı
Bakan Akar'dan flaş açıklama: ABD ne derse desin...
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı