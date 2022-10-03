Kayseri’de Uluslararası Yarı Maratonu heyecanı

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Kayseri valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ile daire başkanları ve sporcular katıldı. Toplantıda, Spor A.Ş. tarafından hazırlanan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Koreografisi izletildi.VALİ ÇİÇEK; "6 BİN KTATILIMCI BEKLİYORUZ"Tanıtım programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, heyecanla organizasyonu beklediğini belirterek; "Kayseri'ye geldiğim günden buyana belediyenin çok güzel ve muhteşem organizasyonlarını gördüm. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle Spor A.Ş. Genel Müdürümüzün uyumlu çalışmasına şahit oldum. İnşallah bir marka değerimiz olur" şeklinde konuştu.BÜYÜKKILIÇ: "BİZ HAZIRIZ, KAYSERİ HAZIR"Kayseri'de 9 Ekim'de gerçekleşecek yarı maratona tüm Kayserilileri davet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Bir maratondan daha fazla sloganı ile yola çıktık, 150 yılda 150 proje kapsamında düzenliyoruz, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 9 Ekim'de yapılacağını paylaştık, uluslararası boyutta bir önem arz ettiğini, şehrimize renk kattığının farkındayız. 21K, 10K ve halk koşusu şeklinde olan maratonda bizler de bizzat katılmak suretiyle bu yarışta yer alacağız. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hazırız, Kayseri'miz hazır, bu çalışmada 9 Ekim Pazar günü Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.YARI MARATONLAR 130'A ULAŞTITürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, yarı maratonlar ve maratonların Türkiye'de 130'a ulaştığını ve her ilde olduğunu ifade etti. Kayseri'nin atletizmdeki özelliği ile ilgili konuşan Çintimar, "Atletizm milli takımının yaklaşık 125 olimpik sporcusu var, bu sporculardan 6'sı Kayseri'ye ait. Bu yıl yapılan uluslararası yarışmalarında 4 Balkan Şampiyonluğu, Balkan ikincilikleri, üçüncülükleri, en son yarışta da Ramazan Baştuğ çocuğumuz tarihimizde ilk defa 5 bin metrede ikinci olarak gümüş madalya ile ilimizi, ülkemizi, milli takımımızı temsil etti" dedi384 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEKBüyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz maratonun, Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliğini yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah bu yılda 3 farklı parkurdan oluşan koşu sistematiğimiz olacak. Geçen yıl olduğu gibi inşallah bu yılda yine binlerle anılan yarı maratona imza atmayı planlıyoruz. Bu yıl maratonumuza 6 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz inşallah. 384 bin lira ödülümüz mevcut. Halk koşusunda ise açıklayacağımız sürpriz ödüller olacaktır" ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda sponsorlara yarı maratona desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilirken, özel hazırlanan koşucu tişörtleri, çanta, kupa ve madalya da tanıtıldı.15 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILACAK'Erciyes' temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na Türkiye'nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcu katılım sağlayacak. 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.