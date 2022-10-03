'İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelleniyor' yalanı böyle çöktü... Havalimanı metro hattı İBB’ye devredildi

Metro gelirlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu bildirildi. İBB'nin projesi tamamlanan ve devredilen hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilata başlandığı kaydedildi. İBB'nin, metro hattından elde edilen gelirden yüzde 5'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vereceği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, hattın Marmaray'a bağlantısını sağlamadığı bildirildiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun 4,4 milyar TL'ye mal olduğunu açıkladı. Söz konusu hattın yapımına bakanlık dışında hiçbir kurumun harcama yapmadığı öğrenildi. Hattın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği, belediyenin metro hattının gelirlerinden sadece yüzde 5'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredeceği bildirildi."PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU 4.4 MİLYAR TL'YE MAL OLDU"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadeleri kullanıldı.METRO HATTI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVREDİLDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; yapımı üstlendiği Pendik-Sabiha Gökçen metro hattını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapmadığı ifade edildi.BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ PAYININ YÜZDE 5'İ BAKANLIĞA VERİLECEKİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesi tamamlanan ve devredilen hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilata başlandığı kaydedildi. Metro hattının bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek gerçekleştirildiği, metro gelirlerinin belediyenin olduğuna dikkat çekildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metro hattından elde edilen gelirden yüzde 5'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vereceği öğrenildi.SIFIR FAİZ VE HERHANGİ BİR EK ÜCRET OLMADAN 30 YILDA ÖDEYECEK1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"da belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği miktar yer alıyor.Kanunun 8. maddesinde; "Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder" deniliyor..Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarının ne ise söz konusu maliyete bu tarihten sonrası için faiz farkı ve ek bedeller eklenmediği ve yapım maliyetinin 30 yıl gibi uzun bir sürede kesileceği ğrenildi.EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYORİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" iddiasında bulunmuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu isim vermedem eleştirdi ve "Vizyonsuzlar; Sabiha Gökçen Havalimanı için 'Tuz Gölü'ne Alabalık Tesisi Yapmaya Benzer' demişlerdi… Bugün metrosunu da açtık! İstanbul'u birilerinin keyfine bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.MARMARAY BAĞLANTISI İBB TARAFINDAN YAPILMADIMetro hattının yapımında bakanlık haricinde İBB'den ya da başka bir kurumdan 1 kuruş dahi katkı alınmadığı öğrenildi. tamamı bakanlık tarafından yapılan metro hattı eksiksiz bir şekilde İBB'ye teslim edilirken hem bilet geliri hem de ticari alanların işletilmesi de İBB'ye devredildi. Ancak buna rağmen İBB yönetiminin Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının, Halkalı-Gebze arasında sefer yapan Marmaray'la bağlantısını yapmadığı öğrenildi.