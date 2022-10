iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisi, ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Ancak bu sene ilk defa tanıtılan iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı.Apple Türkiye, yeni iPhone modelleri arasında en yüksek batarya kapasitesine sahip iPhone 14 Plus'ın 7 Ekim tarihinde ön siparişe açılacağını duyurdu. Telefonun sevkiyatı ise 14 Ekim'de başlayacak.iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TLiPhone 14 256GB - 33 bin 599 TLiPhone 14 512GB - 38 bin 899 TLiPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TLiPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TLiPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TLiPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TLiPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TLiPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TLiPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TLiPhone 14 Pro Max 128GB - 43 bin 999 TLiPhone 14 Pro Max 256GB - 46 bin 599 TLiPhone 14 Pro Max 512GB - 51 bin 899 TLiPhone 14 Pro Max 1TB - 57 bin 199 TL