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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'in Pervari ilçesi bestler dereler Herekol bölgesi dişlitepe kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 3.10.2022 - 22:44 Güncelleme: 3.10.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca (JÖH), Jandarma Komando ve J-SİHA destekli icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği öğrenildi.


İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

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