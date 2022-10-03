İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Siirt'in Pervari ilçesi bestler dereler Herekol bölgesi dişlitepe kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca (JÖH), Jandarma Komando ve J-SİHA destekli icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiği öğrenildi.