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Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar

Avrupa ülkelerinin Rusya ile yaşadığı enerji krizi sonrası Çekya'da, eğitim gören öğrencilere derste üşümemeleri için battaniye dağıtıldı.

Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar
Ekleme: 3.10.2022 - 16:00 Güncelleme: 3.10.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar
24 Şubat'ta Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, dünyada enerji krizinin çıkmasına neden oldu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları sonrası, Ruslardan da vanaları kapatma hamlesi geldi.

Hal böyle olunca Avrupa'da kış aylarının nasıl geçeceğine yönelik bir telaş başladı.

Enerji tasarrufuna 'battaniyeli' çözüm

Bu kapsamda çeşitli önlemler almaya çalışan Avrupa ülkelerinde, enerji tasarrufuna dair her gün uygulamalar devreye konuyor.

Bu duruma son örnek Çekya'da meydana geldi.

Orta Avrupa ülkesi Çekya'da hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü.

Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar.

Öğrenciler derste üşüdü
Ekim ayının gelmesiyle birlikte geceleri 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, eğitim gören öğrencileri üşütmeye yetti.

Yaşanan bu durum sonrası okul yönetimi, kalorifer yakmak yerine öğrencilere battaniye dağıttı.

Kış boyunca kullanılacak battaniyelerin diğer okullarda da dağıtılacağı öğrenildi.

Avrupa ülkeleri okulları ısıtmamayı planlıyor
Öte yandan doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı.

Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor.
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Çekya'da öğrencilere battaniye dağıttılar
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