Bakan Özer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın annesinin cenazesine katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz, yaşadığı Develi'de hayatını kaybetti. Fatma Yılmaz'ın cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda kişi katıldı.Bakan Yardımcısı Yılmaz ise taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Fatma Yılmaz'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.