Bakan Karaismailoğlu'ndan Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na tepki: Emek hırsızlığı yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun belediye bütçesiyle yapıldığı iddiasına tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, 'Bu projenin toplam bedeli 4.4 milyar TL. Burası 2018 yılı gibi aktif olarak başladı, ortalama 5 yılda tamamlandı. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesinden yapıldı, Büyükşehir'in hiçbir katkısı yoktur.' dedi.'BU EMEK HIRSIZLIĞIDIR'İmamoğlu'nun açıklamasının emek hırsızlığı olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, '16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak. ' ifadelerini kullandı.'NE YÜZLE KONUŞUYOR''Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik.' diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler.4 km hat. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız. Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. %80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef.'