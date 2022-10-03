Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…Didim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Akyeniköy Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.kamyonetin kasasında 43 kaçak göçmen çıktı.Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.