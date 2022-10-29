MSB: Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Mehmetçik hain terör örgütünü bitirmeye yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor...Kahraman Türk askeri her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Bir yeni güzel haber Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinden geldi. Güzel haberi Milli Savunma Bakanlığı, duyurdu.MSB şu ifadeleri kullandı, 'Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!'