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Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ekleme: 29.10.2022 - 10:31 Güncelleme: 29.10.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.
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