TBMM Başkanı Şentop, Çekya'nın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Gün dolayısıyla Çek Cumhuriyeti Senatosu Başkanı Milos Vystrcıl ve Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.Milli Günü kutlayan Şentop, "Çek Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle zatıalilerini ve dost Çek Cumhuriyeti halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. İkili ilişkilerimizin her boyutta daha ileri seviyeye çıkarılmasını ve halklarımız arasındaki diyaloğun geliştirilmesini teminen parlamentolarımız arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi samimi dileğimdir." ifadelerini kullandı.Mustafa Şentop, Çek Cumhuriyeti halkına huzur ve esenlik, Senato ile Temsilciler Meclisi üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.