Sivas'ta barajda trafo patlaması: Ölü ve yaralılar var
Sivas’ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde bulunan Kılıçkaya Barajındaki trafo merkezinde patlama meydana geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.