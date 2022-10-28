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PKK, Haseke'den kız çocuğunu kaçırdı

Örgüt, 12 yaşındaki kız çocuğunu silahlı eğitim kampına götürmek için alıkoydu. Bölge halkı, yaşanan duruma tepkili.

Ekleme: 28.10.2022 - 14:41 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/YPG, yaşadığı kayıpların önüne geçmeye çalışıyor.

Eli kanlı terör örgütü, kadrosunu genişletebilmek adına kız çocuklarını hedef alıyor.

Örgüt, Suriye'de işgalinde tuttuğu Haseke ilinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Çocuklar, PKK'nın hedefinde

PKK/YPG, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, PKK/YPG'lı teröristlerin Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ'yi kaçırdığını söyledi.

PKK/YPG'nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Aileleriyle iletişim kurmalarına izin verilmiyor

PKK/YPG'lı teröristlerin Aynularab ilçesine bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12, 13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğu Ş.N.M'yi kaçırmıştı.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor. Terör örgütü, genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitimi için kamplara götürüyor.

PKK/YPG, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

AA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin ayrıca, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.
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