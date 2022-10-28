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Pendik'te korkunç cinayet! 'Annenizi öldürdüm, alın götürün'

Pendik'te yaşlı çiftin kavgası dehşetle bitti. Yüksel Çiftçi, eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından oğlu Mithat Çiftçi'ye telefon açan Yüksel Çiftçi, 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' dedikten sonra kendi kafasına sıktı. Fadime Çiftçi olay yerinde can verirken, Yüksel Çiftçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.10.2022 - 15:39 Güncelleme: 28.10.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te korkunç cinayet! 'Annenizi öldürdüm, alın götürün'İstanbul Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi, Fetih Sokak'ta dün gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, Yüksel Çiftçi, eşi Fadime Çiftçi ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cinnet getiren Yüksel Çiftçi, silahını çıkararak eşi Fadime Çiftçi'ye ateş etti. Fadime Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Pendik'te korkunç cinayet! 'Annenizi öldürdüm, alın götürün'

'ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM ALIN GÖTÜRÜN'

Eşini öldürdükten sonra iki oğlundan Mithat Çiftçi'yi telefonla arayan Yüksel Çiftçi, oğluna 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' dedikten sonra telefonu kapatıp kafasına sıktı.

Mithat Çiftçi, babasından duyduğu korkunç cümleler üzerine komşularını aradı ve olay yerine gelmek üzere yola çıktı. Silah sesleri ve Mithat Çiftçi'nin telefonu üzerine komşular dehşet evine akın etti.

Camdan korkunç manzarayı görüp kapıyı kırarak içeri giren komşular Fadime Çiftçi'nin cesedi ve Yüksel Çiftçi'nin can çekişen bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İncelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Fadime Çiftçi'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, nefes aldığı tespit edilen Yüksel Çifti ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI YIKILDI

Babasından aldığı korkunç haberle yıkılan ve olay yerine gelen Mithat Çiftçi sinir krizleri geçirdi.

Erzincan Refahiyeli oldukları öğrenilen çiftin iki çocuk sahibi olduğu, Diyarbakır'da ikamet eden diğer çocukları Müjdat Çifti'nin de İstanbul'a gelmek üzere uçakla yola çıktığı öğrenildi.

Pendik'te korkunç cinayet! 'Annenizi öldürdüm, alın götürün'
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