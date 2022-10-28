Muş'ta 513 personelle operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 (Muş-Şenyayla) Şehit J.Ütğm. İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.Muş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.