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İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor. İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı. Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Ekleme: 28.10.2022 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor.

İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti.

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

VELİLERDEN ELEŞTİRİ
Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.
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