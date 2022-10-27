Yargıtay'dan kapı önüne ayakkabı bırakanlar hakkında karar

Son dönemde emlak sektörü ve kiracı-ev sahibi kavgaları gündemde geniş yer tutuyor.Özellikle kira anlaşmazlıkları yüzünden taraflar kendilerini mahkemede buluyor.Bu alandaki bir diğer anlaşmazlık ise apartmanlardaki ortak alanların kullanımı...Binalardaki kapı önleri yasal olarak ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da ortak geçiş alanı olarak kullanılıyor.Daire kapısı önüne kat malikleri ve kiracıların ayakkabı ya da herhangi bir eşya koyması taraflar arasında tatsızlıklara neden oluyor.Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor.Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu yönde karar alındıktan sonra kat malikleri ve kiracılar kapı önlerinde ayakkabı bırakamıyor.Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor.Daire kapısı önüne ayakkabısını koyan komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıyor.Bu konudaki anlaşmazlıklara emsal olacak bir olay Bursa'da yaşandı.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu.Davacı apartman yöneticisi; kiracının merdiven boşluğuna koymuş olduğu ayakkabılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılmasına karar verilmesini istedi.Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına hükmetti.Kararı davalı kiracı temyiz edince dava Yargıtay'a taşındı.Yüksek Mahkeme kararında şöyle denildi: