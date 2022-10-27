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Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Ekleme: 27.10.2022 - 09:04 Güncelleme: 27.10.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

DÜN NE OLDU?

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde polise teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy'de gözaltına aldı.

KELEŞ MERMİSİ ÇIKTI!

Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.
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