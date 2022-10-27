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Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı! Baba-oğul tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ormanda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 68 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kamyonla getirdikleri belirlenen baba ve oğlu tutuklandı.

Ekleme: 27.10.2022 - 14:35 Güncelleme: 27.10.2022 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı! Baba-oğul tutuklandı
Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 24 Ekim'de, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma, çocukların da araların da olduğu 68 kaçak göçmeni ormanda yakaladı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen göçmenlerin, 34 FKY 368 plakalı kamyonla bölgeye getirilip bırakıldıkları belirlendi. Kamyon, Milas ilçesinde, Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyon şoförü T.İ. (21) ile babası F.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Yakalanan 68 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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