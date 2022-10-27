  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kazada ölen uzman çavuş, askeri törenle toprağa verildi

Antalya’da şarampole yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir'in (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da askeri törenle toprağa verildi. Özdemir'in aynı kazada yaşamını yitiren 8 aylık bebeği İbrahim Meriç'in cenazesinin halen Antalya'da olduğu, eşi Zeliha Özdemir'in (28) ise tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Ekleme: 27.10.2022 - 14:50 Güncelleme: 27.10.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Kazada ölen uzman çavuş, askeri törenle toprağa verildi
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir yönetimindeki 03 ACY 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, demir yığınına dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek de doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'NE OLUR GÖTÜRMEYİN ABİMİ'

Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Baba evi önünde helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında belediye önünde hazırlanan alana götürüldü. Buradaki törende, Özdemir'in sevenleri ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşi Gülsüm Özdemir, ağabeyinin fotoğrafı bulunan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı. Gülsüm Özdemir, 'Benim ona ihtiyacım var. Ne olur götürmeyin abimi' dedi. Belediye hizmet binası önünde öğle vakti İlçe Müftüsü Ramazan Avcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir, Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren Özdemir'in 8 aylık oğlu İbrahim Meriç'in cenazesinin halen Antalya'da olduğu, daha sonra defnedileceği kaydedildi. Zeliha Özdemir'in tedavisi ise Antalya'daki hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor