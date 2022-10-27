Kazada ölen uzman çavuş, askeri törenle toprağa verildi

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir yönetimindeki 03 ACY 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, demir yığınına dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek de doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Baba evi önünde helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında belediye önünde hazırlanan alana götürüldü. Buradaki törende, Özdemir'in sevenleri ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşi Gülsüm Özdemir, ağabeyinin fotoğrafı bulunan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı. Gülsüm Özdemir, 'Benim ona ihtiyacım var. Ne olur götürmeyin abimi' dedi. Belediye hizmet binası önünde öğle vakti İlçe Müftüsü Ramazan Avcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir, Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aynı kazada yaşamını yitiren Özdemir'in 8 aylık oğlu İbrahim Meriç'in cenazesinin halen Antalya'da olduğu, daha sonra defnedileceği kaydedildi. Zeliha Özdemir'in tedavisi ise Antalya'daki hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.