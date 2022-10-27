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Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müzeye dönüştürüleceğini açıkladığı E Tipi Cezaevi'nin etrafına kurulan yaklaşık 1.5 kilometrelik alandaki 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar kaldırılmaya başlandı.

Ekleme: 27.10.2022 - 10:27 Güncelleme: 27.10.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda yaptığı konuşmada ''Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakırımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir gün sonra cezaevi içerisinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledilerek cezaevinin tabelası söküldü. Yapımına 1972 yılında başlanılan cezaevi, 4 Temmuz 1980'de E Tipi Cezaevi olarak hizmete girdi. 50 bin metrekare üzerine inşa edilen cezaevi 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşanan işkencelerle ön plana çıktı.

Bir dönem, 'Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi' arasında gösterilen cezaevinin çevresi, terör önlemleri kapsamında koruma duvarı ile çevrildi. 2015 ile 2016 yılları arasında kentte meydana gelen terör olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında bloklarla kaplandı.

Müze kararının ardından tabelası kaldırılan cezaevinin çevresindeki bloklar kaldırılmaya başlandı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerlerinden sökülen bloklar vinçler yardımıyla TIR'la yüklendi. Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin çevresindeki 7 tonluk bloklar kaldırılıyor.

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