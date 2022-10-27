DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

İş adamı 24 yıl DNA testinden kaçmıştı, sonunda yakalandı ve gerçek ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı haberin şoke eden ayrıntıları...DNA TESTİ İLE 186 MİLYON TL'LİK MİRASA ORTAK OLDULARİzmir'de A.Ç. isimli kadından iki çocuğu olduktan sonra yurt dışına kaçan iş adamı Zeki Sabuncu, 24 yıl sonra Hollanda polisine yakalanınca DNA örneği alındı. DNA testinde Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Kardeşler 10 milyon Euro (186 milyon lira) servet sahibi Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi.BABALIK DAVASIAbla ve kardeşi, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya uzun süre babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 10 milyon euroluk servete sahip olduğu iddia edildi. İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.DNA TESTİNDEN KAÇAMAYACAKLARBabalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'ın Sabuncu'ya açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davasının sürdüğü belirtildi.Turbay, 'Türkiye'de devam eden bir davada yurt dışında ilk kez DNA alınmış oldu.Hollanda polisi Zeki Sabuncu'yu bir hafta içinde yakalayarak DNA örneğini alıp Türkiye'ye gönderdi.İzmir Adli Tıp Kurumu da çok seri bir şekilde sonuç bildirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi çok iyi çalışıyor. Yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak' dedi.