Bursalı doktorlar Fincancı’nın istifasını istedi

Türk Tabipleri Birliği'nin amacı itibari ile siyaset üstü bir makam olduğunu belirten Bursalı doktorlar, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın bulunduğu koltuğun ağırlığını ve önemini anlayamadığını dile getirdi. Nilüfer ilçesi 3 Fidan Parkında toplanarak bir araya gelen doktorlar adına açıklama yapan Uzman Doktor Önder Koçak, "Türk Tabipleri Birliği başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Ama demokratik bir kuruluş olmasına karşı, bütün demokrasilerde bazen, görülebildiği şekilde, demokratik yollarla gelen kişiler, seçilmiş oldukları amaçların dışında, seçilmiş oldukları süre içerisinde kendilerinden istenilenin dışında davranabilmektedir. Bizim de Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'dan beklediğimiz, Türk hekimlerinin haklarını savunmak, Türk hastaların haklarını savunmak, sağlıkta bilime hizmet etmek, sağlık alanında eğitim gören gençlere yardımcı olmaktır" dedi.Hekimlik gibi önemli bir mesleğin başkanı maalesef, Türk ordusunu suçladığını belirten Koçak, "Fincancı, PKK terör örgütü yandaşı bir tavır sergilemiştir. 'iki tane PKK'lı gazla mı? Gazsız mı?' öldürüldüğünün peşine düşmüştür. Türkiye'nin Güney Doğusu ve onun aşağısında bulunan Irak ve Suriye, gizli servislerin cirit attığı bir alandır. '2 tane terörist kim tarafından nasıl öldürülmüştür' konusuyla bizim haklarımızı savunsun diye seçmiş olduğumuz başkanın ilgilenmesini doğru bulmuyoruz. Hatta anlamlandıramıyoruz. Irak ve Suriye'deki işgallerde kimyasal silah bulundurulması söz konusu edilerek işgalin başlatıldığını düşünürseniz, Türk ordusunun kimyasal silahla suçlanmasının bir yerlere pas atılmak olduğunu düşündürmektedir. Fincancı, yanlış bir şey yapmıştır. Bizler hekimler olarak kendisinin istifasını beklemekteydik. Ancak istifa etmeyerek, Türk Tabipler Birliği Başkanı iken gözaltına alınmayı tercih etti. Oysa derhal istifa etmeli" dedi.