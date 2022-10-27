  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursalı doktorlar Fincancı’nın istifasını istedi

Türk Ordusunu suçlayan ve terör örgütü propagandası suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya bir tepki de Bursa’dan geldi. Ortak bir basın açıklaması yapan Bursalı doktorlar, Fincancı’nın istifasını istedi.

Ekleme: 27.10.2022 - 12:04 Güncelleme: 27.10.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Bursalı doktorlar Fincancı’nın istifasını istedi
Türk Tabipleri Birliği'nin amacı itibari ile siyaset üstü bir makam olduğunu belirten Bursalı doktorlar, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın bulunduğu koltuğun ağırlığını ve önemini anlayamadığını dile getirdi. Nilüfer ilçesi 3 Fidan Parkında toplanarak bir araya gelen doktorlar adına açıklama yapan Uzman Doktor Önder Koçak, "Türk Tabipleri Birliği başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Ama demokratik bir kuruluş olmasına karşı, bütün demokrasilerde bazen, görülebildiği şekilde, demokratik yollarla gelen kişiler, seçilmiş oldukları amaçların dışında, seçilmiş oldukları süre içerisinde kendilerinden istenilenin dışında davranabilmektedir. Bizim de Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'dan beklediğimiz, Türk hekimlerinin haklarını savunmak, Türk hastaların haklarını savunmak, sağlıkta bilime hizmet etmek, sağlık alanında eğitim gören gençlere yardımcı olmaktır" dedi.

"TERÖR YANDAŞI GİBİ TAVIR SERGİLEDİ"

Hekimlik gibi önemli bir mesleğin başkanı maalesef, Türk ordusunu suçladığını belirten Koçak, "Fincancı, PKK terör örgütü yandaşı bir tavır sergilemiştir. 'iki tane PKK'lı gazla mı? Gazsız mı?' öldürüldüğünün peşine düşmüştür. Türkiye'nin Güney Doğusu ve onun aşağısında bulunan Irak ve Suriye, gizli servislerin cirit attığı bir alandır. '2 tane terörist kim tarafından nasıl öldürülmüştür' konusuyla bizim haklarımızı savunsun diye seçmiş olduğumuz başkanın ilgilenmesini doğru bulmuyoruz. Hatta anlamlandıramıyoruz. Irak ve Suriye'deki işgallerde kimyasal silah bulundurulması söz konusu edilerek işgalin başlatıldığını düşünürseniz, Türk ordusunun kimyasal silahla suçlanmasının bir yerlere pas atılmak olduğunu düşündürmektedir. Fincancı, yanlış bir şey yapmıştır. Bizler hekimler olarak kendisinin istifasını beklemekteydik. Ancak istifa etmeyerek, Türk Tabipler Birliği Başkanı iken gözaltına alınmayı tercih etti. Oysa derhal istifa etmeli" dedi.
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Beyaz Saray'da Biden-Herzog zirvesi...
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor