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Şanlıurfa'da 63 adrese uyuşturucu baskını: 100'den fazla şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'da 736 jandarma personeliyle 'Kökünü kurutma operasyonu' kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram esrar, 1012 uyuşturucu hap, 40 gram bonzai, 14 kök kenevir, 11 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu, 250 kenevir tohumu,...

Ekleme: 26.10.2022 - 17:40 Güncelleme: 26.10.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da 63 adrese uyuşturucu baskını: 100'den fazla şüpheli gözaltında
VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa'da 736 jandarma personeliyle 'Kökünü kurutma operasyonu' kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram esrar, 1012 uyuşturucu hap, 40 gram bonzai, 14 kök kenevir, 11 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu, 250 kenevir tohumu, 13 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 12 av tüfeği ile bu silahlara ait 634 mermi, 25 uyuşturucu aparatı, 79 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'dan operasyon hakkında bilgi aldı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Vali Ayhan, torbacılara göz açtırmayacaklarının belirterek, 'Bu konuda çok kararlıyız. Şanlıurfa'da torbacılara sokak satıcılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdilerde bu satıcılar mal bulmakta çok zorlanıyorlar. Bu kökünü kurutma operasyonları devam edecek. Gücümüzü birleştirerek daha büyük işlere imza atacağız. 736 personelin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik bu sabahtan itibaren 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, kaçak sigara ve bir buçuk milyon lira olan cep telefonları ele geçirildi. Uyuşturucu ile kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.

Bu arada, operasyon kapsamında Esemkulu Mahallesi'nde bir adreste kurusıkı tabancaların gerçeğe dönüştürüldüğü atölye tespit edildi. Atölyedeki aramalarda gerçeğe dönüştürülmüş 6 kurusıkı tabanca ile 22 tabanca parçası ele geçirildi.
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