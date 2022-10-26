e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Adres değişikliği bildirimi yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmeli. Randevu alarak beklemeden değişiklik yapmanın yansı sıra e-Devlet üzerinden de adres beyanı yapmak mümkündür.Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ise 128 TL cezası bulunmakta. Peki e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılabilir? İşte detaylar...Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden;5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.