  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' olarak belirlendi

Terörle mücadele kapsamında Yüksekova'nın 2 bölgesinde özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

Ekleme: 25.10.2022 - 09:33 Güncelleme: 25.10.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' olarak belirlendi
Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, teröre ve terörise adeta nefes aldırmıyor.

Son olarak Hakkari Valiliği tarafından dün bir açıklama yapıldı.

15 gün sürecek
Açıklamada, kentin Yüksekova ilçesinde iki bölgenin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

"Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar"
Bu eylemler neticesinde vatandaşların seyahat etme hakkını da kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Son gün 8 Kasım
AA'nın aktarımına göre; bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ilçedeki "Tatlıcak-Keçili" kırsalı ile "Keçili" kırsalı bölgelerinin 25 Ekim saat 00.00'dan 8 Kasım saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.
FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup toplantısında önemli açıklamalar!
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: 'Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm'
Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz
Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak
ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Vedat Bilgin: Sözleşmeliye kadro kapsamı belli oldu
Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal
Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Maden işçilerinin yakınları için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ın konserine katıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi.
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak