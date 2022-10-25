Çavuşoğlu, Antalya ve Dakar forumları arasında iş birliği anlaşmasını imzaladı

Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ile Antalya Diplomasi Forumu ile Dakar Uluslararası Forumu arasında işbirliği tesis edilmesi kapsamındaki Mutabakat Muhtırası imza törenine katıldı.