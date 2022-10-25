Çavuşoğlu, Antalya ve Dakar forumları arasında iş birliği anlaşmasını imzaladı
Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ile Antalya Diplomasi Forumu ile Dakar Uluslararası Forumu arasında işbirliği tesis edilmesi kapsamındaki Mutabakat Muhtırası imza törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall Antalya Diplomasi Forumu ile Dakar Uluslararası Forumu arasında işbirliği tesis edilmesine dair mutabakat zaptını imzaladı.