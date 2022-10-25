Bekir Bozdağ: Anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmasının nihayete erdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza sunum yapıldı. Cumhurbaşkanımız muhtemelen grupta açıklayabilir. Hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getireceğiz." dedi.Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik planladıklarını söyledi. Anayasa'nın 24. maddesi din ve vicdan hürriyetini düzenliyor.Bakan Bekir Bozdağ, ''Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Konuya ilişkin muhtemelen açıklama parti grup toplantısında olabilir. Ancak bu hafta yok." dedi.Anayasa teklifinde düzenlenecek aile yapısına ilişkin de bilgi veren Bozdağ, ''41. maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24. maddeye iki fıkra ekleniyor.'' dedi.Diyarbakır Cezaevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müze olacak" açıklamasından sonra cezaevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı müze için bakanlık çalışmalara başladı.Türkiye'nin darbe, acı ve hak ihlalleri ile anılan üç tane önemli sembolik cezaevi olduğunu ve bunlardan ikisi olan Yassıada ve Ankara Ulucanlar'ı dönüştürdüklerini söyleyen Adalet Bakanı, ''Sonuncusu da Diyarbakır Cezaevi. Böyle bir cezaevini açık tutmak Türkiye için iyi bir şey değildi.'' dedi.Bozdağ, ''Ulucanlar'dan daha kapsamlı olabilir. Orijinal hali muhafaza edilecek ama sonradan inşa edilen binalar var, etrafına sonradan yapılan ekler var. Oralar yeniden ele alınacak. Tabii depreme dayanıklı mı değil mi buna dair bir analiz yapılacak.'' açıklamasında bulundu.Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetin Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelmesine ilişkin Bozdağ, ''Siyasi bir konuşma değil. Teknik düzeyde istişare yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz.'' diye konuştu.İki ülkenin de tutumlarının olumlu olduğunu belirten Bozdağ, ''NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim İlk beyanlarımız çok açık. Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO’ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama Meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez.'' dedi.İnfaz düzenlemesiyle ilgili kurulan komisyona dair sorulan soruya da yanıt veren Bakan Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:''Şu anda yaptığımız taslak çalışmalar ayrı, bir de nihayete erenler var. Uzun vadede olanlar için komisyonlar kurduk. Bilim Komisyonu kuruyoruz. Gerekli incelemeler zaman alacak. Bitirdikten sonra biz gündeme alacağız. İçeriğini henüz netleştiremedik. Bunları seçimden sonra tıkır tıkır yapacağız.''