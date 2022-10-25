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Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu

Avrupa Birliği ülkelerinin son yıllarda Türkiye aleyhine oluşturmaya çalıştıkları ifade özgürlüğüne aykırı davrandığı imajı çürütüldü. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerle yalan bilgi ve nefret suçlarının önüne geçmek isteyen Türkiye’deki uygulamaları eleştirip Avrupa’da benzer yasaların olmadığını iddia eden bazı muhalif grupların iddiaları, söylemlerdeki ikiyüzlülüğü de ortaya çıkardı.

Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu
Ekleme: 25.10.2022 - 14:01 Güncelleme: 25.10.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu
Batılı medya kuruluşları, sık sık Türkiye aleyhine ortaya attıkları "insan hakları ve düşünce özgürlüğü ihlalleri" iddialarıyla gündeme geliyor.

Türkiye'de yürürlükte olan basın ve sosyal medya düzenlemeleri, yalan bilginin önüne geçmeyi amaçladığı gibi nefret ve tahrik içeren söylemleri de kontrol altında tutuyor.

ALMANYA TEKELLEŞMEYE GİDİYOR

Birçok AB ülkesi ise, Türkiye'nin hak ihlali yaptığı iddiasını sık sık Batılı medya kuruluşları aracılığıyla servis ediyor. Türkiye'deki bazı muhalif gruplar da Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın dünyada benzeri olmadığını iddia ediyor. Ne var ki Avrupa, Türkiye hakkında karalama kampanyası yürütürken dünya tarafından görmezden gelinen ikiyüzlü uygulamalara da imza atıyor.



Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Ukrayna'ya olan desteklerini sık sık vurgulayan onlarca AB ülkesi, medyada ise radikal bir tekelleşmeye gidiyor. Basın özgürlüğü konusunda "örnek gösterilen" ülkelerin başında gelen Almanya'da, durum iddia edilenin aksine seyrediyor.

MUHABİRLER HAPİSLE YARGILANIYOR

Son verilere göre Almanya'da, hükümetin Ukrayna politikasını aykırı yapan tüm medya kuruluşları teker teker kapatılmış durumda. Tek yönlü ifade özgürlüğünün desteklendiği ülkede, Rus kaynaklı medya kuruluşlarının lisanslarının oldukça kısa süre içinde iptal edildiği biliniyor.

Üstelik lisans iptali, tek yaptırım değil. Ülkede son bir yıl içinde onlarca muhabir, yaptıkları haberler nedeniyle hapisle yargılanıyor.


ARAMA MOTORLARINDAN BİLE SİLİNDİ

ABD'li Wall Street Journal'ın, savaşın ilk aylarında AB ülkelerindeki sosyal medya sansürüne ilişkin hazırladığı bir rapor yeniden gündeme geldi. Buna göre yanlış haber yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın tüm AB ülkelerinde Rus kaynaklı medya kuruluşlarına erişim tamamen iptal edildi.

AB devletlerinin politikasına aykırı yayın yapan veya yapma ihtimali bulunan internet siteleri, kanallar, bloglar ve hatta Twitter hesapları da kapatıldı. Bunların yanında tüm ilişkili bağlantı paylaşımları da bir daha ulaşılamaması amacıyla arama motorlarından silindi.
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