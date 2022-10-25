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Bakan Murat Kurum TOKİ temel atma töreninde konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum TOKİ temel atma töreninde konuştu
Ekleme: 25.10.2022 - 15:00 Güncelleme: 25.10.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum TOKİ temel atma töreninde konuştu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk adımı bugün faaliyete geçti.

Proje kapsamındaki 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun temelleri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın start vermesiyle atıldı.

Buna göre, Zonguldak'ta 595, Bolu'da 206, Amasya'da 87, Ankara'da 2.171, Yozgat'ta 141, Erzurum'da 158, Manisa'da 78, Afyonkarahisar'da 364, Kırşehir'de 458, Tunceli'de 118, Uşak'ta 158, Konya'da 206, Elazığ'da 88, Aydın'da 265, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Muğla'da 154 yapımına başlanmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, temel atma töreni kapsamında, Ankara'da açıklamalarda bulundu.

"6'lı masanın bacaklarını titretiyoruz"
Bakan Kurum, projenin ilk açıklandığı dönemlerde muhalefet grubunun 'yapamazsınız' eleştirilerine vurgu yaptı. Kurum, temel atma töreni ile 6'lı masanın bacaklarının titrediğini söyledi.

Murat Kurum, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz ifadeleri ile taçlandırdığı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi;

"17 ilimizde tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temelini atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdeler ve güzellikleri ortaya koyacağını gösteriyorsunuz.

Konya'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a, İstanbul'dan İzmir'e 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz milletimizin gönlüne, yüreğine talibiz. Bize aziz milletimizin gönlü yeter diyoruz.

"Milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi"
Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız benim de bir yuvam olsa diye hayal kurdular. Bu milletin ihtiyaçlarını görmezden geldiler. Afetlerde milletimize yardım edemediler. 3 Kasım 2002'de AK Parti ile, Cumhurbaşkanımız ile yeni bir siyaset başladı. Şefkat siyaseti başladı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz yeniden ayağa kalktı.

"Gözünüz görüyor, kulağınız duyuyorsa Sincan'a bakın"
Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği TOKİ ile 1 milyon 1710 bin konut yaptık. Okulları ile camileri ile milletimizin hizmetine sunduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Onlara Sincan meydanından diyoruz ki, gözünüz görüyor, kulağınız duyuyorsa Sincan'a bakın. Yüzlerce eserimize bakın. Ankara'nın büyük dönüşümüne baksınlar.

"Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız"
Ankara'ya suyu ucuz vereceğiz diyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortada görünmeyenler yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu canlar bu bedende durdukça daha iyilerini azimle, kararlılıkla yapacağız.

"6'lı masanın ayakları titresin"
36 bin konutluk arsamızı Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yüksek bir sesle hayrkılarım ki CHP duysun 6’lı masanın ayakları titresin, Allah'ın izniyle yapacağız. İşte hodri meydan onlar isteler de, istemeseler de yapacağız. 250 bin konut sizin hedefiniz, 1 milyon konut arsası sizin eseriniz. Bu meydandan hep birlikte tüm ülkemize haykırıyoruz. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir lobi, şebeke duramadı, duramayacaktır."
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