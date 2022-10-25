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15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, 15 terör örgütü PKK/KCK-YPG şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekleme: 25.10.2022 - 08:37 Güncelleme: 25.10.2022 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de, 15 terör örgütü PKK/KCK- YPG şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, A.I, S.S. ve S.N'nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları bulundu.

Çalışmalarda, şüphelilerden A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K'nin, Türkiye'nin yurtiçi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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