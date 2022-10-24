Hulusi Akar, Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.