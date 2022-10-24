Fethiye’de paraşüt kazası: 3 yaralı

Fethiye Ölüdeniz'deki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, paraşüt kazası yaşandı. Bin 900 metre yükseklikten atlayış yapan pilot B.P. ile yolcu olarak bulunan H.P. ve C.B.Ş., kalkış esnasında kaza yaparak düştü.Kazazedelere ilk müdahale JAK Timi tarafından olay yerinde yapıldı. Ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.