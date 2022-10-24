Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ekim’de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 471 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 22 mermi, 8 av fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.