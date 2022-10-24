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Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım

İslam'a aykırı söylemleri sebebiyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, HDP'nin düzenlediği 'İslam'da Emek, Barış ve Adalet' etkinliğinde skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü teklifine ilişkin konuşan Yavuz, "Ben başörtü özgürlüğümü istiyorum ama hiçbir LGBT'li kardeşimizin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım. " dedi.

Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
Ekleme: 24.10.2022 - 21:05 Güncelleme: 24.10.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan kendi nikahında alkol servis ettiren, CHP kürsüsünde helallik isteyen ve 'LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum' sözleriyle büyük tepki toplayan Fatma Yavuz, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

HDP'nin düzenlediği 'İslam'da Emek, Barış ve Adalet' etkinliğinde yaptığı konuşmada 30 yıldır başörtülü olduğunu ve 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Yavuz, 'Bu yara bizim çok canımızı acıtan bir yaraydı. Bu yara yüzünden Sayın Erdoğan'a oy verdik. Ve bu mesele çözüldüğü için de orada biraz rehin kaldık.' dedi.

'LGBT'Lİ KARDEŞLERİMİZİN ALANI DARALTILIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü teklifine ilişkin konuşan Yavuz, 'Şu an tekrar gündemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi önerisine karşı Sayın Erdoğan 'Siz ne anlarsınız bu işten' gibi bir imayla 'Yüreğiniz yetiyorsa anayasa değişikliği yapalım' dedi. Elbette bizim için daha iyi olur. Ama bunun yanında ne dedi? 'Sadece başörtüsünü anayasa değişikliği olarak hazırlatmam yanında aileyle ilgili bir düzenleme de getireceğim'. Aile ile ilgili dediği LGBT'li kardeşlerimizle ilgili. Sayın Erdoğan, bizim özgürlüğümüzü LGBT'li kardeşlerimizin alanını daraltarak veriyor.' ifadelerini kullandı.

'LGBT'Lİ KARDEŞLERİM İÇİN BAŞÖRTÜMÜ AÇIP YAKARIM'

'O bizim onların hakkını savunmayacağımızı düşünüyor. Ben bunu buradan büyük bir 'hayır'la reddediyorum.' diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz hepimiz kardeşiz. Tek bir kardeşimizi bile kendi özgürlüğümüz için feda etmeyeceğiz. Ben başörtü özgürlüğümü istiyorum ama hiçbir LGBT'li kardeşimizin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım. '
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