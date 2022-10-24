Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 11 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile organizasyon tarihinde en yüksek sayıda madalya sayımıza ulaşan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç güreşçilerimizin başarılarının devamını diliyorum."