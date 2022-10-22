Bakan Soylu duyurdu! 6 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon kök kenevir, 400 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon kök kenevir, 400 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.