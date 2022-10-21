Pakistan'da İmran Han siyasetten men edildi: Devletin kasasına giren hediyeleri sattı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi.Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti. Han'ın siyaset yasağının beş yıl süreceği ifade edildi.Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü.