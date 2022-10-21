Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.Program dönüşü Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullanmıştı.Kaza sonrasında yaralananlar, Bakü'deki hastanede tedavi altına alınmıştı, son olarak, Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.