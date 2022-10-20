Yabancılar 169,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ekim haftasında net 169,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 16,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Ekim itibarıyla 19 milyar 450 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Ekim'de 19 milyar 485,8 milyon dolara çıktı.Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 253,1 milyon dolardan 1 milyar 211 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 101 milyon dolardan 101,6 milyon dolara yükseldi.