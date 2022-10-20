Silvan'da uyuşturucu operasyonları! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son 1 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silvan'da narkotik suçlarla mücadele çalışması yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere baskın yapıldı.Ekipler, 1 ay süren baskınlarda 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirdi.Gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.