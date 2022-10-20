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Silvan'da uyuşturucu operasyonları! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son 1 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.

Ekleme: 20.10.2022 - 12:59 Güncelleme: 20.10.2022 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Silvan'da uyuşturucu operasyonları! 7 kişi tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silvan'da narkotik suçlarla mücadele çalışması yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Ekipler, 1 ay süren baskınlarda 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.


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