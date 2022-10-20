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Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi

Ülkesinde kısmi seferbelik ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hazırlık sürecini yerinde denetledi. Orduya çağrılan askerleri poligonda ziyaret eden Putin, Savunma Bakanı Şoygu'dan bilgi aldı.

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi
Ekleme: 20.10.2022 - 20:36 Güncelleme: 20.10.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi
Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta saldırı emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada ise kısmı seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda orduya çağrılan askerlerin savaşa yönelik eğitim hazırlıkları sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi.

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.

Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi.

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi

Ağır zırhlı araçların kullanımıyla çeşitli askeri manevraları izleyen Putin, poligondaki atış bölümlerini de ziyaret etti.

Kremlin tarafından paylaşılan görüntüde, Putin'in poligonda keskin nişancı tüfeği ile atış yaptığına dair kareler yer aldı.

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi

21 EYLÜL'DE SEFERBERLİK İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi

Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını belirterek 'Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.

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