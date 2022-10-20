  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi

6'lı masada belediye başkanlarının aday gösterilmesinin liderlerin liderlikten vazgeçmeleri anlamına geleceğini belirten Etyen Mahçupyan, bu beklentinin ahmakça olduğunu söyledi.

Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
Ekleme: 20.10.2022 - 10:43 Güncelleme: 20.10.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan'ın 'yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' çıkışı büyük yankı uyandırmıştı.

6'lı masanın belediye başkanlarını aday göstermesine açıkça karşı çıkan Mahçupyan, "Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim" sözlerinden sonra yine 6'lı masanın belediye başkanı adayı ihtimalini sert sözlerle eleştirdi.

Mahçupyan, bu kez Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı.

Belediye başkanlarının aday gösterilmesini 6'lı masa liderlerinin liderlikten vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten Mahçupyan, adayın siyaset üstü olması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının adaylığını ahmakça bulduğunu söyleyen Mahçupyan şöyle konuştu:

"Benim yapamadığımı belediye başkanı yapar demek"
"Buradan bir adım daha gidelim. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 liderin kendileri dışında birini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi işte bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar.

Kendileri parti lideri. Yani parti liderlerinin 'Biz yapamıyoruz belediye başkanı yapabilir' demesini hafsalanız alabiliyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi?

"Aday liderlerden biri olmayacaksa siyaset üstü olmalı"
Eğer 6'lı masa dışından biri seçilecekse bu muhtemelen çok saygın siyaset üstü olan epeyce siyasetle mesafeli duran tüm toplumun beğeneceği bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının onların yapamadığını yapmasını beklemek bu liderlerin liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor.

"Belediye başkanlarının aday gösterilmesi ahmakça"
Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle bir beklenti var insanlarda... Bu tür beklentiler bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Erdoğan 'geri dönülmez sonuçları olur' deyip uyardı, bazı ülkelere çağrı yaptı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP'li Beştaş ve CHP'li Özel'in iddialarını yalanladı...
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!
Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.