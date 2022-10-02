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Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımlayarak sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların öğleden sonra etkili olmasının beklendiği açıklandı. İşte 2 Ekim Pazar yurtta hava durumu...

Ekleme: 2.10.2022 - 08:50 Güncelleme: 2.10.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, izmir'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımlayarak sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların öğleden sonra etkili olmasının beklendiği açıklandı. İşte 2 Ekim Pazar yurtta hava durumu...
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