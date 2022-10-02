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Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı bugün açılıyor

Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen Pendik-Sabiha Gökçen metrosu bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Ekleme: 2.10.2022 - 12:35 Güncelleme: 2.10.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün saat 16.00'da açılıyor.

İSTANBUL'DA YENİ METRO HATTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını ziyaret etti, hatta ilişkin detayları paylaştı.

"Açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103,3 km’lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır."

"KADIKÖY'DEN SABİHA GÖKÇEN'E 45 DAKİKADA ULAŞILACAK"
Bakan Karaismailoğlu, hattın faaliyete geçmesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

'TARİHE BİR İMZA DAHA ATIYORUZ'
Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti ve "Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni metro hattıyla birlikte, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
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