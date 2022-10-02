Nallıhan'da tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar su yüzeyine vurdu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Yenice Barajı Gölü'nde çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu. Balık ölümleri, tedirginliğe sebep oldu.

Nallıhan'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan baraj gölünde su yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı. Baraj gölünde su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaratırken, etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri şaşkınlık yarattı.Ölümlerin yüksek sıcaklık sonucu balıkların oksijensiz kalmasından meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, mahalleli, yetkililerden balık ölümlerini incelemelerini talep etti.