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Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da, borç meselesinden parkta çıkan bıçaklı kavgada Harun Keskin (21) hayatını kaybederken, ağabeyi Erdinç Keskin (27) ile Hüseyin S. (25) yaralandı.

Ekleme: 2.10.2022 - 01:18 Güncelleme: 2.10.2022 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da bıçaklı 'borç' kavgası 1 ölü, 2 yaralı
Olay, saat 00.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Harun Erdinç ile ağabeyi Erdinç Keskin, iddiaya göre, borç meselesinden Ömer Faruk Y. (23), Hüseyin S. ve Furkan D. (24) ile parkta tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Harun Keskin göğsünden, Erdinç Keskin bacağından, Hüseyin S. ise sırtından bıçaklandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Harun Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin S. ile Ömer Faruk Y. ve Furkan D. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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