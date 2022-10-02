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Burkina Faso'da protestocular Fransız Büyükelçiliğini ateşe verdi!

Burkina Faso'da devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddialarının ardından ülkedeki göstericiler, başkent Vagadugu'daki Fransız Büyükelçiliğine baskın düzenledi. Protestocular Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasının giriş kısmını ateşe verdi. Geçmişte Fransa sömürgelerinden olan Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün, iktidara el koymuş ve yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Burkina Faso'da protestocular Fransız Büyükelçiliğini ateşe verdi!
Ekleme: 2.10.2022 - 21:32 Güncelleme: 2.10.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Burkina Faso'da protestocular Fransız Büyükelçiliğini ateşe verdi!
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan Fransa Büyükelçiliği, göstericilerin saldırısına uğradı.

Ulusal basındaki haberlere göre, devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddiaları sonrası göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı.

Göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmeye çalıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe verdi.

Darbeci askerler, devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürdü.

Fransa iddiaları yalanladı
Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün, iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

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